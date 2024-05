La Soluzione ♚ L antico sacerdote romano che divinava le viscere La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARUSPICE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARUSPICE

Significato della soluzione per: L antico sacerdote romano che divinava le viscere L'aruspicina (da ar che significa fegato e spicio che significa guardare) era l'arte divinatoria che consisteva nell'esame delle viscere (soprattutto fegato ed intestino) di animali sacrificati per trarne segni divini e norme di condotta. Chi esercitava l'aruspicina era chiamato aruspice. Essendo una pratica d'origine etrusca, nell'antica Roma gli aruspici erano considerati stranieri e non costituivano alcun collegio sacerdotale ufficiale. Italiano: Sostantivo: aruspice m sing, (pl.: aruspici) . (storia), (religione) sacerdote etrusco e romano dedito alla divinazione, che anticipava il futuro con l'analisi delle viscere degli animali.. Sillabazione: a | rù | spi | ce. Pronuncia: IPA: /a'ruspite/ . Etimologia / Derivazione: dal latino haruspex (fonte Treccani); dalla composizione di haru "vena" (simile al sanscrito hira) e spex, dal latino specere ossia "osservare" .

