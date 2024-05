La Soluzione ♚ Annulla il voto quando non c è La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : QUORUM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. QUORUM

Significato della soluzione per: Annulla il voto quando non c e Il termine quorum indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida. Il termine è mutuato dal latino quorum (dei quali), sottintendendo la frase suffissale è necessaria la presenza o il voto. Italiano: Sostantivo: quorum ( approfondimento) m inv . (politica) (diritto) numero di persone votanti delle quali è necessaria la presenza perché un'elezione, una delibera o un referendum sia valido. Sillabazione: quò | rum. Pronuncia: IPA: /'kwrum/ . Etimologia / Derivazione: dal latino quorum cioè "dei quali" (sottinteso: "vogliamo che voi siate") . Sinonimi: (nelle elezioni) numero legale, numero necessario, maggioranza necessaria.

Altre Definizioni con quorum; annulla; voto; quando;