La Soluzione ♚ Ancora più in là La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OLTRE .

Significato della soluzione per: Ancora piu in la Italiano: Avverbio: oltre . più in avanti, in posizione più avanzata il nemico non è riuscito ad avanzare oltre.. (per estensione) più in alto. (senso figurato) in condizione di superiorità l'amico le disse, lasciandola attonita: "Cara, sono oltre... per te".. (per estensione) al di là dei limiti di spazio e tempo. Preposizione: oltre . al di là, dalla parte opposta di un determinato punto di riferimento, di un ostacolo etc.

