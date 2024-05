La Soluzione ♚ Anche i migliori le alternano alle vittorie La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCONFITTE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCONFITTE

Significato della soluzione per: Anche i migliori le alternano alle vittorie La sconfitta (loss in lingua inglese), nel baseball, è la statistica attribuita al lanciatore della squadra perdente che è responsabile del punto del vantaggio definitivo concesso alla squadra avversaria. Nelle statistiche viene abbreviata in L. Italiano: Aggettivo, forma flessa: sconfitte f plur . femminile plurale di sconfitto. Sostantivo, forma flessa: sconfitte f pl . plurale di sconfitta. Voce verbale: sconfitte . participio passato femminile plurale di sconfiggere. Sillabazione: scon | fìt | te. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi sconfitto. (sostantivo) vedi sconfitta. (voce verbale) vedi sconfiggere. Sinonimi: (in battaglie) rotte, disfatte, fughe, sbandamenti, distruzioni, stermini, sbaragli, annientamenti.

