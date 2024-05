La Soluzione ♚ Analisi organica di tessuti prelevati dal corpo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BIOPSIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BIOPSIA

Significato della soluzione per: Analisi organica di tessuti prelevati dal corpo La biopsia è un esame medico che consiste nel prelievo da un organismo vivente di una porzione o di un frammento di tessuto per essere analizzato al microscopio o anche con tecniche di microbiologia o biologia molecolare. La biopsia viene eseguita al fine di escludere o confermare un sospetto di malattia (ad es. infiammazione o tumore), cioè di arrivare a una diagnosi istopatologica, e quindi di definirne con precisione le caratteristiche (gravità, estensione, possibili terapie). Italiano: Sostantivo: biopsia ( approfondimento) f sing (pl.: biopsie) . (medicina) prelievo di un frammento di tessuto vivente possibilmente colpito da una malattia, per dimostrarne la presenza. Sillabazione: bi | o | psì | a. Pronuncia: IPA: /biop'sia/ . Etimologia / Derivazione: da bio- e il suffisso -opsia, della stessa origine di ottico .

