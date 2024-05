La Soluzione ♚ Ammanta il muro di verde La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EDERA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EDERA

Significato della soluzione per: Ammanta il muro di verde L'edera comune (Hedera helix L., 1753) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Araliaceae. Italiano: Sostantivo: edera ( approfondimento) f (pl.: edere) . (botanica) vegetale sempreverde fornita di piccole radici non interrate che si aggrappano ai muri. Sillabazione: é | de | ra. Pronuncia: IPA: /'edera/ . Etimologia / Derivazione: dal latino hedera . Parole derivate: ederella, ederoso, ederaceo, ederico, ederiforme, ederina. Varianti: edra. Proverbi e modi di dire: attaccarsi come l'edera:intrattenere una relazione chiusa vero gli altri e asfissiante.

