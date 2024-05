La Soluzione ♚ Un alternativa al sigaro La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PIPA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PIPA

Significato della soluzione per: Un alternativa al sigaro La pipa è un oggetto di tradizione antichissima, utilizzato per fumare tabacco o altre erbe. L'espressione fumare la pipa è usata per indicare l'appagamento personale di gusto e olfatto, appagamento ricavato dalla preparazione, la combustione, l'aspirazione e l'assaporamento delle diverse varietà e miscele di tabacco disponibili. Italiano: Sostantivo: pipa ( approfondimento) f sing (pl.: pipe) . (psicologia) (medicina) (psichiatria) (farmacologia) dispositivo per fumare tabacco o altro, formato da un fornello e da una cannuccia. (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) pezzo metallico per unire aste tubulari in un solo punto. Sillabazione: pì | pa. Pronuncia: Etimologia / Derivazione: dal francese pipe che un tempo significava "cannuccia" .

