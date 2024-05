La Soluzione ♚ È alta nell hi-fi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FEDELTÀ . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FEDELTÀ

Significato della soluzione per: E alta nell hi-fi La fedeltà è una virtù, un impegno morale o il concetto di rimanere leali a qualcuno o qualcosa, e mettere in pratica tale lealtà indipendentemente dalle circostanze attenuanti. In questo caso, una persona o una collettività di persone si vincolano affinché un legame o un obbligo verso un'altra persona o collettività di persone sia valido e mutuo. Esso si basa sulla fiducia ma non ne è strettamente legato. Italiano: Sostantivo: fedeltà ( approfondimento) f inv . (filosofia) l'essere leale verso una o più persone. (familiare) rispetto del matrimonio, quindi dello/la sposo/a o compagno/a. Sillabazione: fe | del | tà. Pronuncia: IPA: /fedel'ta/ . Etimologia / Derivazione: dal latino fidelitas . Citazione: Sinonimi: attaccamento, costanza, dedizione, lealtà, perseveranza, rispetto, tenacia.

