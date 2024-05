La Soluzione ♚ ale: bevanda a base di radice di zenzero La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GINGER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GINGER

Significato della soluzione per: Ale: bevanda a base di radice di zenzero La ginger beer è una bevanda di tipo soft drink a base di estratto della radice di zenzero. È composta da Zingiber officinale, zucchero, acqua, succo di limone e lievito. Può essere prodotta tramite infusione o tramite carbonatazione ed esiste sia nella variante alcolica (a basso contenuto di etanolo) sia in quella analcolica. È ingrediente essenziale di alcuni cocktail come il Moscow Mule. Italiano: Sostantivo: ginger m inv . (ingl.) bibita analcolica frizzante, di colore rosso e dal sapore leggermente amaro.. Inglese: Sostantivo: ginger . pianta del genere Zingiber , proveniente dall'Asia tropicale e dalla Polinesia, della famiglia Zingiberacee, il cui rizoma è usato come condimento o come spezia; zenzero. rizoma di suddetta pianta; zenzero. colore marrone-rossastro, fulvo. (colloquiale) persona dai capelli marroni-rossastri.

