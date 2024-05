La Soluzione ♚ Alberi dal legno rossiccio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ONTANI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ONTANI

Significato della soluzione per: Alberi dal legno rossiccio Alnus Mill., 1754 è un genere di piante della famiglia Betulaceae che comprende alcune specie comunemente note come ontani. Italiano: Sostantivo: ontano ( approfondimento) m sing (pl.: ontani) . (botanica) albero delle Betulacee. (araldica) figura convenzionale caratterizzata da foglie quasi rotonde e ben nervate. Sillabazione: on | tà | no. Pronuncia: IPA: /on'tano/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo alnetanus, derivazione di alnetum cioè "ontaneto", da alnus ossia "alno, ontano" . Iperonimi: Betulacee.

Altre Definizioni con ontani; alberi; legno; rossiccio;