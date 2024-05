La Soluzione ♚ L albergo a ore giapponese ing La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LOVE HOTEL . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LOVEHOTEL

Significato della soluzione per: L albergo a ore giapponese ing I love hotel (, Rabu hoteru) sono alberghi che consentono di restare in stanza sia per qualche ora (opzione denominata "rest"), sia per una notte intera (opzione denominata "stay"). Sono molto diffusi negli Stati asiatici come la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e soprattutto in Giappone. All'entrata dei love hotel ci si trova davanti a un pannello luminoso in cui si vedono le fotografie delle camere e il relativo prezzo per le due opzioni "rest" e "stay". Italiano: Aggettivo: fashion inv . (forestierismo), (abbigliamento) che va di moda, alla moda questa giacca è così fashion!.. Sostantivo: fashion m oppure f inv . (forestierismo), (abbigliamento) moda, ciò che va di moda il fashion di questo inverno sono le gonne lunghe.. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /'fon/ . Etimologia / Derivazione: prestito linguistico dall'inglese fashion (appunto "moda"), derivato dal latino factio (nel senso di "modo di fare") attraverso il francese façon .

