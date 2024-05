La Soluzione ♚ È acuto in sé La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ACCENTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ACCENTO

Significato della soluzione per: E acuto in se Italiano: Sostantivo: accento ( approfondimento) m sing (pl.: accenti) . (linguistica) rafforzamento della voce nel pronunciare una sillaba, dandole particolare rilievo accento tonico.. particolare intensità espressiva nel pronunciare una parola nella frase accento sintattico.. (senso figurato) qualcosa che è messo in evidenza, di cui è sottolineata l'importanza ha messo l'accento sull'argomento.

