Accomuna Germania e Tasmania

In psichiatria e psicologia clinica la mania è una condizione psicopatologica caratterizzata da uno stato di eccitazione che coinvolge più sfere della personalità. Più frequentemente costituisce una fase del disturbo bipolare, caratterizzato dall'alternarsi di fasi depressive e maniacali. Sintomi maniacali si possono riscontrare anche in altre patologie mentali (es. schizofrenia) o in conseguenza all'utilizzo di alcol e droghe.

Italiano: Sostantivo: mania ( approfondimento) f sing (pl.: manie) . (psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) disturbo mentale caratterizzato da eccesso di ottimismo e di autostima, iperattività, comportamenti sregolati, carenza di fame e sonno, grandiosità, disinibizione delle pulsioni primarie, aumento dell'eloquenza e dell'aggressività. tendenza a comportamenti ossessivi e ripetitivi avere la mania di acquistare oggetti inutilizzabili.