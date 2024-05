La Soluzione ♚ Lo stato con Sofia e Varnas La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BULGARIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BULGARIA

Significato della soluzione per: Lo stato con sofia e varnas La Bulgaria (; in bulgaro , Bylgarija; AFI: /bl'garij/), ufficialmente Repubblica di Bulgaria (in bulgaro , Republika Bylgarija; AFI: /r'publik bl'garij/), è uno Stato membro dell'Unione europea situato nella metà orientale della penisola balcanica. Confina con il mar Nero a est, con la Grecia e la Turchia a sud, con la Serbia e la Macedonia del Nord a ovest e con la Romania a nord, da cui è divisa dal fiume Danubio.

Altre Definizioni con bulgaria; stato; sofia; varnas;