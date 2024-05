La Soluzione ♚ La rottura di un osso umano La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FRATTURA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FRATTURA

Significato della soluzione per: La rottura di un osso umano Frattura – in medicina, rottura totale o parziale di un osso dello scheletro Frattura – in geologia, spaccatura di un corpo roccioso Frattura – in mineralogia, rottura di un minerale in modo irregolare Frattura – in meccanica, rottura di un corpo solido Frattura – in grammatica, sdoppiamento di una singola vocale in un dittongo Frattura – frazione del comune di Scanno in provincia dell'Aquila Frattura metabolica – in sociologia, disconnessione dell'interazione tra l'umanità e il resto della natura

