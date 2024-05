La Soluzione ♚ È ritenuto il punto più occidentale della Spagna La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAPO FINISTERRE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAPOFINISTERRE

Significato della soluzione per: E ritenuto il punto piu occidentale della spagna Capo Finisterre (in galiziano Cabo Fisterra, in spagnolo Cabo Finisterre) è un promontorio della Spagna amministrativamente facente capo al comune di Finisterre, in provincia della Coruña. Sorge nella Costa da Morte in Galizia nordoccidentale e affaccia sull'Oceano Atlantico.

