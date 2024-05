La Soluzione ♚ Rispediti a settembre La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RIMANDATI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RIMANDATI

Significato della soluzione per: Rispediti a settembre I Giochi della XXXII Olimpiade (in giapponese 32, Dai sanjuni-kai orinpiado kyogi taikai), conosciuti anche come Tokyo 2020, si sono tenuti a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Precedentemente programmati dal 24 luglio al 9 agosto 2020, sono stati posticipati a causa della pandemia di COVID-19 e le gare si sono svolte in gran parte a porte chiuse. Nonostante ciò è stato mantenuto il nome Tokyo 2020 per ragioni di marketing e di branding.

