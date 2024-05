La Soluzione ♚ Un programma TV con VIP danzanti con le stelle La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BALLANDO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BALLANDO

Significato della soluzione per: Un programma tv con vip danzanti con le stelle Ballando con le stelle è un programma televisivo italiano in onda in prima serata su Rai 1 dall'8 gennaio 2005 con la conduzione di Milly Carlucci e con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma, adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing, è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda.

