La Soluzione ♚ Oggetto non qualificato La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COSO .

Significato della soluzione per: Oggetto non qualificato Il geode di Coso è un presunto "OOPArt" (letteralmente "oggetto fuori posto"), ossia un oggetto apparentemente prodotto dall'uomo ma che sembra risalire ad epoche preistoriche; scoperto il 13 febbraio 1961 nei pressi di Olancha, in California, da tre cercatori di pietre rare, Wallace Lane, Virginia Maxey e Mike Mikesell, in realtà si è rivelato essere, in seguito a vari esami scientifici, una roccia argillosa, scambiata per un geode, contenente una candela da motore a scoppio degli anni '20 del '900 All'epoca della scoperta, i sostenitori del creazionismo affermarono che l'oggetto dimostrava la loro tesi secondo cui la Terra non sarebbe nata miliardi di anni fa durante l'evoluzione del sistema solare, ma sarebbe stata creata da Dio poche migliaia di anni fa.

