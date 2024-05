La Soluzione ♚ È a nord di Sassari La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PORTO TORRES . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PORTOTORRES

Significato della soluzione per: E a nord di sassari Porto Torres (Porthudòrra in turritano) è un comune italiano di 20 952 abitanti della rete metropolitana del nord Sardegna, della provincia di Sassari e del consorzio industriale provinciale. Fondata dai romani nel I secolo a.C sulla foce del Riu Mannu, fu la prima colonia romana dell'isola. Antica capitale del Giudicato di Torres-Logudoro con il nome di Torres, fu di grande prestigio nel contesto sardo per molti secoli in particolare per la presenza del suo porto.

