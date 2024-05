La Soluzione ♚ Si mette in atto per sventare una mossa avversaria La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CONTROMANOVRA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CONTROMANOVRA

Significato della soluzione per: Si mette in atto per sventare una mossa avversaria Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, noto semplicemente come Fratelli d'Italia (FdI), è un partito politico italiano di destra radicale fondato nel 2012 da Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni, la quale lo presiede dal 2014. È descritto come un partito nazional-conservatore, nazionalista, populista di destra, reazionario, conservatore in campo sociale, e post-fascista. In campo internazionale è euroscettico e atlantista.

Altre Definizioni con contromanovra; mette; atto; sventare; mossa; avversaria;