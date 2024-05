La Soluzione ♚ In Inghilterra hanno funzioni di governo locale La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CONTEE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CONTEE

Significato della soluzione per: In inghilterra hanno funzioni di governo locale Le contee dell'Inghilterra (in inglese: counties) si distinguono tra: 83 contee con funzioni di governo locale, che rappresentano una suddivisione amministrativa e che si distinguono a loro volta in: 77 contee non metropolitane, di cui 43 sono Unitary authorities; 6 contee metropolitane; 48 contee cerimoniali, prive di funzioni amministrative, cui è preposto un Lord luogotenente secondo la disciplina prevista dal Lieutenancies Act del 1997 (tuttavia, per la Città di Londra, è istituita una Commissione di luogotenenza e non un singolo Lord luogotenente).

