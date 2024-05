La Soluzione ♚ Città greca governata dal famoso Leonida La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPARTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPARTA

Significato della soluzione per: Citta greca governata dal famoso leonida Sparta (in dialetto dorico Spta, Spárta; in ionico-attico Spt, Spárte, passato al greco moderno Spt, Spárti; da spe spèiro, cioè "spargere", "seminare"), nel periodo miceneo Lacedemone (aedaµ, Lakedaímon), era una delle più influenti poleis della Grecia antica, sorta al centro della Laconia nel Peloponneso intorno al X secolo a.C. Sulla sua storia spesso è complicato distinguere tra realtà e leggenda; possedeva infatti una cultura così peculiare, che molte delle fonti storiche rimasero impressionate dal suo mito e le loro testimonianze al riguardo peccano talora di affidabilità.

