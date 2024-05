La Soluzione ♚ In America la porta avanti il detective La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INDAGINE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INDAGINE

Significato della soluzione per: In america la porta avanti il detective Una investigazione (più generalmente indagine) indica - in senso generale - una ricerca effettuata in determinati ambiti. Il termine viene utilizzato soprattutto nel diritto, per indicare e riferirsi all'attività della magistratura e della polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni investigative nella prevenzione e repressione del crimine.

