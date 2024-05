La Soluzione ♚ Una cassa con la croce La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BARA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BARA

Significato della soluzione per: Una cassa con la croce La bara, anche detta cassa da morto o cofano funebre, è un contenitore in legno atto alla conservazione, al trasporto e alla tumulazione, inumazione o cremazione di una salma. La cassa con il cadavere al suo interno, una volta chiusa e coperta, prende in genere il nome di feretro.

