La Soluzione ♚ Tipico formaggio svizzero La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SBRINZ - TILSIT .

Significato della soluzione per: Tipico formaggio svizzero Lo sbrinz è un formaggio svizzero, originario di alcuni distretti della zona dell'Oberland Bernese che fanno parte del Canton Berna, nel Canton Obvaldo, nel Canton Nidvaldo, nel Canton Zugo e nel distretto Muri ricompreso nel Canton Argovia. Contrariamente alle credenze comuni, il nome "sbrinz" originariamente non indicava un luogo particolare di questa zona alpina: l'"Unione dei produttori svizzeri di formaggio" inventò questo "mito" per una campagna pubblicitaria negli anni novanta e il risultato di questa campagna è che oggi esiste un'area denominata comunemente Sbrinz.

