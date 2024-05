La Soluzione ♚ La sfera che ci ospita La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GLOBO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GLOBO

Significato della soluzione per: La sfera che ci ospita Il globo è una riproduzione in scala, sufficientemente fedele, del pianeta Terra. Il termine indica genericamente un oggetto sferico e, per antonomasia, la Terra stessa. Nonostante questa abbia forma ellissoidale, o, più propriamente, di geoide, il globo costituisce infatti una buona approssimazione.

