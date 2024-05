La Soluzione ♚ Un preparato del barman La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BLOODY MARY . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BLOODYMARY

Significato della soluzione per: Un preparato del barman Il Bloody Mary è un cocktail a base di vodka, succo di pomodoro e spezie piccanti o aromi come la salsa Worcestershire, il tabasco, il consommé (o, in alternativa, il dado da cucina), il cren, il sedano, il sale, il pepe nero, il pepe di Caienna e il succo di limone.

