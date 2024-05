La Soluzione ♚ Un piccolo dolciume La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PASTICCINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PASTICCINO

Significato della soluzione per: Un piccolo dolciume Il pasticcino è un prodotto di pasticceria molto comune in Europa, soprattutto in Italia, dove viene venduto nelle pasticcerie e nei bar; in questo caso è chiamato anche semplicemente pasta. Quando i pasticcini sono di dimensioni più piccole di quelle consuete, sono chiamati "mignon".

