La Soluzione ♚ Particella atomica con zero carica elettrica La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : NEUTRONE .

Significato della soluzione per: Particella atomica con zero carica elettrica Il neutrone è una particella subatomica composita (non elementare) con carica elettrica netta pari a zero, costituita da un quark up e due quark down. In quanto formato da quark appartiene alla famiglia degli adroni, in particolare al gruppo dei barioni, con numero barionico +1. Avendo spin semi-intero (½ {\displaystyle \hbar } ) è un fermione. Il suo simbolo è n, mentre il numero di neutroni presenti in un dato nucleo atomico ha simbolo N e corrisponde alla differenza tra il numero di massa A e il numero atomico Z.

