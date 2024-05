La Soluzione ♚ Un francescano laico La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TERZIARIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TERZIARIO

Significato della soluzione per: Un francescano laico Terziario – era geologica anche nota come Cenozoico Terziario – in economia, il settore dei servizi Terziario avanzato – ramo del terziario che concerne l'alta tecnologia Terziario – in chimica organica, un atomo di carbonio di una molecola legato ad altri tre atomi di carbonio (per un esempio, si veda la voce alchile) Terziario – nella Chiesa cattolica indica un grado di appartenenza ad un Terzo ordine religioso, come l'Ordine francescano secolare, il Terzo ordine regolare di San Francesco, o il Terzo ordine secolare carmelitano

Altre Definizioni con terziario; francescano; laico;