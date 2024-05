La Soluzione ♚ Contratto d affitto con possibile riscatto ing La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LEASING . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LEASING

Significato della soluzione per: Contratto d affitto con possibile riscatto ing Il leasing (pron. /'lis/, con s sorda; dall'inglese: lease /lis/; letteralmente: noleggio) è il contratto d'affitto con cui una parte (il concedente o locatore, in inglese: lessor) lascia in godimento all'altra parte (l'utilizzatore o locatario, in inglese: lessee) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

