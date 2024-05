La Soluzione ♚ Un cespuglio basso e ramoso La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARBUSTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARBUSTO

Significato della soluzione per: Un cespuglio basso e ramoso Un arbusto (o pianta arbustiva o anche solo arbustiva) è un vegetale simile all'albero, una pianta legnosa perenne, i cui rami si separano dal fusto centrale molto vicino al terreno, o il cui tronco manca del tutto; viene chiamato anche frutice. Spesso gli arbusti, anche quando sono piante adulte, risultano più grandi in larghezza che in altezza, essendo la loro chioma formata dall'insieme dei rami e delle foglie.

Altre Definizioni con arbusto; cespuglio; basso; ramoso;