La Soluzione ♚ in carpore sano

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MENS SANA .

Significato della soluzione per: In carpore sano La Mens Sana Basketball Siena, comunemente nota anche come Mens Sana Siena o più semplicemente Mens Sana, è una società italiana di pallacanestro di Siena. Nata come sezione autonoma della polisportiva Mens Sana in Corpore Sano 1871 con il nome di Mens Sana Basket, dal 2000 al 2014 fu nota, per ragioni di sponsorizzazione, come Montepaschi Siena. Durante questo periodo vinse otto scudetti (di cui due revocati), cinque Coppe Italia (di cui due revocate), sette Supercoppe italiane (di cui una revocata) e una Coppa Saporta.

