La Soluzione ♚ Si canta ai più piccini La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : NINNA NANNA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. NINNANANNA

Significato della soluzione per: Si canta ai piu piccini Una ninna nanna è una melodia rasserenante cantata ai bambini per farli addormentare. L'idea alla base della ninna nanna è che un canto eseguito da una voce familiare induce i bambini ad addormentarsi. Ninna nanne si trovano nella cultura popolare di tutti i popoli. Ninna nanne scritte da famosi compositori di musica classica prendono il nome di berceuse, che è il termine francese per ninna nanna.

Altre Definizioni con ninna nanna; canta; piccini;