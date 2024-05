La Soluzione ♚ Il Viggo attore protagonista di Captain Fantastic La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MORTENSEN . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MORTENSEN

Significato della soluzione per: Il viggo attore protagonista di captain fantastic Viggo Peter Mortensen Jr. (New York, 20 ottobre 1958) è un attore, poeta, fotografo, pittore, musicista e regista statunitense. Famoso per il ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli, si è distinto anche per la sua importante collaborazione con il regista David Cronenberg, per il quale ha recitato in quattro film: A History of Violence, La promessa dell'assassino, A Dangerous Method e Crimes of the Future.

Altre Definizioni con mortensen; viggo; attore; protagonista; captain; fantastic;