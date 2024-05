La Soluzione ♚ Vano d appartamento La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LOCALE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LOCALE

Significato della soluzione per: Vano d appartamento Stanza – nell'architettura, ambiente interno di un edificio Pubblico esercizio – nella normativa italiana, locale di libero accesso in cui si svolge un'attività di servizi al pubblico Locale di pubblico spettacolo – tipo di pubblico esercizio caratterizzato prevalentemente dall'attività di spettacolo Treno locale – treno che serve il traffico locale Ente locale – ente pubblico la cui competenza è ristretta a una determinata area territoriale Locale – in informatica, insieme di parametri che definisce la lingua e la regione dell'utente Vano catastale – nel diritto tributario Locale – organo gestionale territoriale della 'ndrangheta (es.

