La Soluzione ♚ Unto lubrificato La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OLIATO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OLIATO

Significato della soluzione per: Unto lubrificato Il miele di manuka (nome botanico Leptospermum scoparium) è un miele prodotto esclusivamente in Australia ed in Nuova Zelanda dal nettare dell'albero di manuka. Mentre un componente presente nel miele di manuka, denominato metilgliossale alimentare, ha proprietà antibatteriche in vitro, non vi è alcuna prova del suo valore medicinale o alimentare rispetto ad altri dolcificanti.

Altre Definizioni con oliato; unto; lubrificato;