La Soluzione ♚ Uno strumento che rende più docile il toro La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANELLO NASALE .

Significato della soluzione per: Uno strumento che rende piu docile il toro Il piercing del naso (nose piercing, in inglese) è un tipo di piercing praticato sul naso e si suddivide fondamentalmente in tre sottotipi a seconda della posizione del piercing stesso: narice, setto e bridge.

