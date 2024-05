La Soluzione ♚ Una celebre operetta di Lehàr La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LA VEDOVA ALLEGRA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LAVEDOVAALLEGRA

Significato della soluzione per: Una celebre operetta di lehar La vedova allegra (nell'originale tedesco Die lustige Witwe; The Merry Widow in inglese e La Veuve joyeuse in francese) è un'operetta in tre parti di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo Stein, dalla commedia L'Attaché d'ambassade di Henri Meilhac (1861). Debuttò con enorme successo al Theater an der Wien a Vienna il 30 dicembre 1905 con la boema Mizzi Günther, soprano di operetta, ed il tenore viennese Louis Treumann sotto la direzione del compositore.

Altre Definizioni con la vedova allegra; celebre; operetta; lehàr;