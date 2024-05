La Soluzione ♚ Si tiene spesso accanto alla pattumiera La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCOPA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si tiene spesso accanto alla pattumiera. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCOPA

Significato della soluzione per: Si tiene spesso accanto alla pattumiera La scopa è un popolare gioco di carte italiano, giocato con un mazzo di 40 carte con valori da 1 a 10. Il nome del gioco si riferisce al fatto che chi vince solitamente prende buona parte delle carte in gioco, quindi le "scopa" via.

