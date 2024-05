La Soluzione ♚ Studioso di oggetti volanti non identificati La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UFOLOGO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. UFOLOGO

Significato della soluzione per: Studioso di oggetti volanti non identificati L'ufologia (anche ovniologia dall'altro acronimo OVNI, ovvero Oggetto Volante Non Identificato, come in francese, spagnolo e portoghese) indica il variegato campo di interesse attorno al fenomeno UFO o UAP. Essa è qualificata dalla comunità scientifica come una pseudoscienza distinta dalla esobiologia (scienza sperimentale che si occupa della vita extraterrestre), anche se negli ultimi anni molti scienziati si stanno approcciando al fenomeno studiandolo più approfonditamente grazie a documenti declassificati ai sensi del FOIA (Il Freedom of Information Act, "Legge sulla libertà di informazione") e altre prove di dominio pubblico o offerte dai vari uffici governativi creati apposta per lo studio e il censimento dei fenomeni a livello statale.

