La Soluzione ♚ Sono un po picchiatelli La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOCCHI .

Significato della soluzione per: Sono un po picchiatelli Tocchi è una frazione del comune italiano di Monticiano, nella provincia di Siena, in Toscana. La frazione, situata nel cuore della riserva naturale Tocchi, è formata da due borgate distinte, quella del Castello di Tocchi e quella di Tocchi vero e proprio, ex corte del castello.

