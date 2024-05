La Soluzione ♚ Simile al footing ing La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : JOGGING . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. JOGGING

Significato della soluzione per: Simile al footing ing Il jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente «procedere a balzi»), detto anche con lo pseudoanglicismo footing, è una corsa a passo lento, tipicamente amatoriale. Ha lo scopo di aumentare il benessere fisico di chi la intraprende senza però subire lo stress derivato dalla corsa veloce. È solitamente svolta in ambiente urbano, come parchi pubblici o marciapiedi, ma è effettuabile su moltissimi tipi di terreno.

