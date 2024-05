La Soluzione ♚ Di significato non ambiguo inequivocabile La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UNIVOCO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. UNIVOCO

Significato della soluzione per: Di significato non ambiguo inequivocabile L'International Securities Identification Number (lett. "numero identificativo internazionale dei valori mobiliari", abbreviato ISIN) è un codice univoco finanziario che identifica a livello internazionale un dato valore mobiliare, ovvero azioni, obbligazioni, i warrant e gli ETF. Per comodità, sebbene non siano titoli, anche gli indici azionari sono dotati di un codice ISIN.

Altre Definizioni con univoco; significato; ambiguo; inequivocabile;