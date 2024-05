La Soluzione ♚ Sfiora il nastro magnetico La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TESTINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Sfiora il nastro magnetico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TESTINA

Significato della soluzione per: Sfiora il nastro magnetico Un disco rigido (o disco fisso, in inglese hard disk drive, abbreviato HDD, lett. "unità a disco rigido" e più raramente indicato come fixed disk drive) è un dispositivo di memoria di massa di tipo magnetico che utilizza uno o più dischi magnetizzati per l'archiviazione di dati e applicazioni (file, programmi e sistemi operativi). Il disco rigido è un dispositivo di archiviazione del computer ed è uno dei tipi di dispositivi di memoria di massa attualmente più utilizzati essendo presente nella maggior parte dei computer ed anche in altri dispositivi elettronici, come per esempio il videoregistratore.

