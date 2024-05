La Soluzione ♚ Scrittura a comando La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DETTATO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DETTATO

Significato della soluzione per: Scrittura a comando Il dettato è una forma di compito in classe, utilizzata soprattutto nei primi anni del percorso scolastico, durante la quale l'insegnante legge ad alta voce un testo che gli alunni devono trascrivere correttamente. Lo scopo del dettato è quello di far tradurre agli alunni i suoni in lettere scritte e in parole. In molte lingue è, pertanto, un modo per verificare le conoscenze ortografiche. Si tratta di una metodologia attestata già in epoca romana: ne parla Quintiliano nell'Institutio oratoria.

