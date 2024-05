La Soluzione ♚ Ricostruire La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RICOMPORRE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RICOMPORRE

Significato della soluzione per: Ricostruire Scomporre e ricomporre è il nono album in studio di Fabio Concato. Il disco esce nel 1994 (pubblicato dalla Mercury Records) ed è una raccolta di brani del cantautore, rivisti e riarrangiati. La prima traccia, Troppo vento, è l'unico inedito dell'album. È presente anche una cover, Perché no di Lucio Battisti, già comparsa nell'album tributo Innocenti evasioni l'anno precedente. Curiosamente, e per ragioni affettive, Guido piano compare nella versione originale, di dieci anni precedente.