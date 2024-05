La Soluzione ♚ Il pupazzo rosso che affianca le veline La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GABIBBO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GABIBBO

Significato della soluzione per: Il pupazzo rosso che affianca le veline Il Gabibbo è un cantante e personaggio televisivo italiano ideato da Antonio Ricci, partecipante ai programmi televisivi del suo creatore in onda su Canale 5, quali Striscia la notizia, Veline, Velone, Cultura moderna e Paperissima Sprint. In quest'ultima trasmissione è anche conduttore.

