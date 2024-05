La Soluzione ♚ Provincia della Lombardia La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SONDRIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SONDRIO

Significato della soluzione per: Provincia della lombardia Sondrio (, Sundri in dialetto valtellinese, AFI: ['sundrj], Sonder in romancio, Sünders o Sonders in tedesco) è un comune italiano di 21 254 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia e situato nella parte centrale della Valtellina, di cui è il centro principale. È stata designata Città alpina dell'anno 2007.

